Оксана Федорова в сливочной блузе и пальто с перьями посетила Большой театр

Оксана Федорова не так давно отметила день рождения. Обладательнице титула «Мисс Вселенная — 2002» до сих пор удивляет поклонников своей молодостью. Победительнице конкурсов красоты исполнилось 43 года, но она может похвастаться стройной фигурой и гладкой кожей. При этом брюнетка давно стала мамой. Она воспитывает восьмилетнего сына Федорова и семилетнюю дочку Елизавету.

Несмотря на свою занятость, Оксана легко совмещает работу и материнство. Модель успевает посещать вечеринки и светские рауты. Январь стал для нее тем временем, когда можно устроить культурно-развлекательную программу. Вслед за Яной Рудковской она посетила Большой театр. Федорова облачилась в модное черное пальто прямого кроя с перьями. Ботильоны на шпильке и сумка Hermes дополнили стильный лук.

В театре девушка предстала в сливочной блузе из органзы с объемным бантом. Она подобрала маску в тон с пайетками.

«Хорошее завершение рабочего дня никто не отменял. Любимый Большой», — написала звезда.

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