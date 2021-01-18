«Шалили, как я?»: Федорова в трендовом монохромном образе показала фигуру после праздников

Телеведущая намекнула, что поправилась. Теперь она намерена вернуться в форму.

Оксана Федорова не так давно отметила 43-летие. Она не обладает титулом «Мисс Вселенная» много лет, но для поклонников остается первой красавицей. При этом девушка успела стать не только женой офицера ФСБ Андрея Бородина, но и мамой двоих детей. Она растит восьмилетнего сына Федора, а также семилетнюю дочку Елизавету. Вместе с семьей звезда отпраздновала Новый год в Сочи. Она не только баловала себя вкусной едой, но и гуляла в горах.

Но вернувшись домой Оксана призналась, что даже несмотря на активных отдых, она поправилась. Девушка отправилась в детокс-клинику в Подмосковье. Телеведущая поделилась кадрами, на которых позировала у панорамных окон в белоснежных лосинах и рубашке оверсайз. Федорова продемонстрировала стройные ноги и пышные бедра в монохромном наряде, который в тренде в этом сезоне. Она призналась, что собирается на массаж.

«Задача номер один — восстановить форму после праздников», — отметила звезда. «Как у вас прошли праздники? Шалили, как я?» — поинтересовалась она.

Также Оксана похвасталась снежным пейзажем, которым теперь любуется. Поклонники посчитали, что она прекрасно выглядит. «Вы в форме, вы по-прежнему очень красивы», «Нашалила пару кг», «Очень миленькая», «Красотка же», «Очень роскошные формы для мамы двоих детей», «Вы вообще не стареете», «Даже в белом выглядит худой», — прокомментировали пост подписчики.

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