Седокова повеселилась на пляже, показав пышный бюст в нюдовом бикини, как у Рудовой и Тодоренко

В прошлом году Анна Седокова в третий раз вышла замуж. Избранником артистки стал баскетболист Янис Тимма. Эксклюзивные кадры со свадьбы артистка решила представить общественности в своем новом клипе «Привязана к тебе».

Эти дни Аня проводит на морском побережье, а моментами отдыха делится со своими фанатами в микроблоге. На этот раз она опубликовала видео, на котором веселилась в бикини нюдового оттенка, блеснув пышным бюстом. Цвет купальника идеально подчеркнул насыщенный загар певицы.

Напомним, что ранее предпочтение нюдовым оттенкам в бикини отдавали и другие звезды. Среди них Регина Тодоренко, которая с конца прошлого года находится с семьей на Бали и Наталья Рудова, отдыхавшая в Дубае.

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