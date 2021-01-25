«Не хватает объема»: модный эксперт раскритиковала образ Водонаевой

Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева вернулась к работе после новогодних праздников и записала первый выпуск программы для своего YouTube-канала. Для эфира она выбрала костюм в клетку. Модный эксперт портала Teleprogramma.pro, имиджмейкер Лариса Тимиряева отметила, что клетка — это всегда беспроигрышный вариант в деловом образе, она всегда актуальна и из моды не выходит. Но Водонаева немного проиграла с фасоном наряда.

«Не хватает объема, воздуха между телом и костюмом. В моде более объемные модели жакетов, либо укороченные модели «Спенсер», либо модели конкретно ретростиля. Плиссировка на юбке тоже из сезона в сезон удерживает свои ровные позиции, но дизайнеры предлагают носить их с более объемным верхом. У Алены яркая, красивая внешность, есть драма в персональном стиле, поэтому она немного теряется в таких «приглаженных» образах. В более трендовых и контрастных луках она будет смотреться выигрышнее и эффектнее. Удачно подобрана обувь, которая немного добавляет модного контраста», — сказала Тимиряева.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».

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