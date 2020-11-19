«Инвестирую в недвижимость»: Алена Водонаева раскрыла секрет, сколько у нее квартир и домов

Бывшая звезда проекта «Дом-2» купила свое первое жилье в 23 года на заработанные деньги.

Модель Алена Водонаева в сторис Instagram, отвечая на вопросы своих подписчиков, рассказала, сколько у нее квартир и домов по России. Надо сказать, что бывшая звезда проекта «Дом-2» обладательница большого количества недвижимости в разных уголках страны.

«Инвестирую в недвижимость, хотя и не считаю это хорошими инвестициями. Это скорее отголоски советского воспитания. Я построила дом в Подмосковье и две квартиры в Геленджике. Есть еще квартира в Одинцово. Там я купила недвижимость в 23 года. После переехала в Москву. На первые накопленные деньги». Алена Водонаева

Напомним, что Алена Водонаева прославилась благодаря проекту «Дом-2». Как отмечала модель, на шоу она попала с целью написать по проекту дипломную работу.

После ей предложили неплохие деньги, и она решила остаться на телестройке. Через несколько лет после ухода Водонаевой предлагали вернуться, но она не согласилась. «Дом-2» в нынешнем формате, как она говорила, ей не по душе.

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