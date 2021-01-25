Модный выбор: телеведущая Николаева примерила платье с актуальным принтом

Летом прошлого года телеведущая Елена Николаева получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, бизнесмена Игоря Вдовина. Пара встречалась на протяжении нескольких лет, а весной к ним переехала жить дочка предпринимателя от Анастасии Волочковой — Ариадна. Телеведущая быстро нашла общий язык с девушкой и даже подружилась с падчерицей.

В своем Instagram Николаева опубликовала ряд фото из студии, где проходят съемки утренней программы с ее участием в качестве ведущей. При выборе наряда Елена сделала акцент на модный в этом сезоне принт — горох. Платье небесно-голубого оттенка в белый горох подчеркнуло светлый оттенок кожи блондинки, а приталенный фасон и вырез карэ — фигуру и декольте.

«Вы неотразимы! Выглядишь супер! Какая красивая!» — писали пользователи Сети.

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