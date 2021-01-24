В чисто русском стиле: Фахрийе Эвджен в меховой шапке-ушанке и дутой куртке прогулялась в саду

Актриса из турецкого сериала «Королек - птичка певчая» утеплилась по погоде, встретив заснеженную зиму во всей красе.

Фахрийе Эвджен устроила дома импровизированную фотосессию. Для этого актриса из турецкого сериала «Королек — птичка певчая» вышла в сад. Вместе с мужем Бураком Озчивитом и сыном Караном любимица миллионов поселилась за городом в частном особняке. На прогулку по заснеженному саду Фахрийе отправилась в модном одеянии. Девушка обновила свой гардероб к зиме, встретив морозные январские каникулы во всей красе.

На прогулку Эвджен отправилась в трендовых джинсах по фигуре, утепленной пушистой кофте, дутом молочном пуховике, но самой яркой деталью образа стала меховая шапка-ушанка в чисто русском стиле. Судя по всему, свои ушки Фахрийе бережет с особой заботой.

Напомним, что в апреле первенцу Бурака Озчивита и Фахрийе Эвджен исполнится два годика. Супруги поженились летом 2017 года, но родителями стали не сразу. Долгожданного наследника мужу актриса подарила только весной 2019 года. К слову, малыш очень похож на своего звездного отца: у Карана такие же кудрявые локоны и большие карие глаза, обрамленные пушистыми ресничками.

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