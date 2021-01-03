В стиле турецкой зимы: жена Бурака Озчивита в пуховике с экомехом насладилась прогулкой

Со своей будущей женой Фахрийе Эвджен актер из турецкого сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит познакомился на съемках очередной исторической ленты. Они играли влюбленную пару — Кямрана и Фериде — в сериале «Королек — птичка певчая». По мере того, как главные герои ленты узнавали друг друга росло и их чувство. Летом 2017 года влюбленные сыграли пышную свадьбу. А в апреле 2019-го у супругов родился первенец — сын Каран.

Новогоднюю ночь Фахрийе Эвджен провела с семьей. Она накрыла в гостиной большой стол, украсив его любимыми блюдами мужа. На личной страничке в Instagram актриса из сериала «Королек — птичка певчая» поделилась свежими кадрами, насладившись прогулкой на свежем воздухе. Оделась Фахрийе в стиле турецкой зимы — отказавшись от обилия теплых вещей.

Эвджен отдала предпочтение пуховику с экомехом — это главный тренд зимы 2021 года. Кроме того, она примерила сливочную водолазку, джинсы и добавила к образу яркий аксессуар в виде апельсиновой шапочки.

Получилось очень стильно и весьма-весьма уютно. Фахрийе тщательно следит за модными тенденциями. И потому слывет первой модницей.

Смотрите также: