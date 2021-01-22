«Как всегда шикарная»: 46-летняя Рудковская в коротких шортиках блеснула стройными ногами

В начале года Яна Рудковская отметила свой день рождения. Ей исполнилось 46 лет. Свой возраст, несмотря на самые разные слухи, продюсер не скрывает. Хотя очень часто ей приходится вновь и вновь возвращаться к этой теме.

Накануне блондинка побывала на балете в Большом театре, а теперь поделилась со своими фанатами в Instagram снимками, на которых позировала в домашней обстановке. Яна выбрала короткие шортики черного цвета и такого же оттенка свитшот.

«Как всегда шикарная! Красотка», — писали пользователи Сети.

Напомним, в прошлом году Рудковская в четвертый раз стала мамой. Мальчика назвали Арсений, а выносила его суррогатная мать. Старшему сыну Яны и Евгения Плющенко — Саше в этом году исполнится восемь лет. Также у нее есть двое старших сыновей от бизнесмена Виктора Батурина.

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