Утонченная леди: 37-летняя Алсу в нюдовом кожаном платье-бюстье покрасовалась в гардеробной

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники прокомментировал стиль Алсу. Так, говоря о красоте и утонченности возлюбленной бизнесмена Яна Абрамова, соведущий Эвелины Хромченко уточнил, что певица придерживается основных модных правил: между одеждой и телом всегда должно быть расстояние. Кроме того, она одевается в соответствии со своим цветотипом, выбирает исключительно женственные и сдержанные наряды, лишенные вульгарности.

В своей гардеробной Алсу предстала в нюдовом кожаном платье-бюстье, подчеркнув все достоинства своей фигуры: красивую линию декольте и тонкую талию. А ведь у певицы есть трое детей: 14-летняя Сафина, 12-летняя Микелла и четырехлетний сын Рафаэль. Примечательно, что младшего наследника широкой публике артистка показывает крайне редко и все время только со спины — личико малыша поклонники Алсу пока еще не видели. Как говорит певица, если их с Яном сын захочет в будущем, она обязательно представит его фанатам, но пока в этом нет никакой необходимости. Ведь он еще ребенок и далек от мира шоу-бизнеса. Зато дочка Алсу — Микелла — уже во всю штурмует музыкальный олимп. Девочка унаследовала вокальные данные и любовь к сцене от звездной мамы и мечтает стать певицей.

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