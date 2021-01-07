«Мои любимые вещи!»: Алсу в асимметричном топе и кожаных брюках прогулялась по Дубаю

Среди звезд, которые предпочли встретить Новый год за границей, оказалась и певица Алсу. Звезда вместе с мужем Яном Абрамовым и тремя детьми отдыхает и празднует в Дубае. Оттуда красавица делится разными фото, включая и редкие семейные кадры.

На этот раз звезда позировала на улице Дубая в асимметричном топе и кожаных брюках. Девушка выбрала тотально черный аутфит. И поразмышляла:

«Интересно, мне когда-нибудь надоест носить топы с одним рукавом и серьги-кольца? Уже лет 20 это мои любимые вещи!», — написала звезда.

Поклонники поспешили отметить, что Алсу на протяжении всех этих 20 лет выглядит на 19. И заверили, что ее любимые вещи ей очень к лицу:

«Продолжайте носить Вам очень идет», «Шикарная», «Ну как всегда превосходна!», «И все года, вам очень идет», «Эти серьги и топ с одним рукавом всегда вам подходили! И за эти 20 лет вы все такая же не меняетесь», «Вы очень хорошенькая, Алсу! И всё это Вам идёт! Пускай не надоедает», — пишут поклонники.

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