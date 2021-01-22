Вместо шапки: 52-летняя Стриженова показала, с каким модным аксессуаром носит шубку

Екатерина Стриженова слывет первой модницей, и это не случайно. На всех выпусках программы «Доброе утро» на Первом канале она появляется исключительно в новых образах. Дважды одно и тоже платье, костюм или рубашку знаменитость надевать в кадре не привыкла. Свой зимний гардероб возлюбленная кинорежиссера и сценариста Александра Стриженова пополнила обновками. В частности, в ее арсенале появились новые аксессуары. Одной из первых моду на платки в русском стиле «бабушка на лавочке» поддержала именно Эмма Малинина, которая вместе с семьей живет в Мюнхене. Как говорит возлюбленная певца, такие аксессуары могут придать утонченности и стиля любому аутфиту.

Теперь в платках красуется и 52-летняя Екатерина Стриженова. Этот предмет гардероба заменяет ей и шапку, и шарф. К тому же теплый платок отлично прикрывает шею от студеного январского ветра. Свой трендовый зимний аксессуар теледива примерила вкупе с роскошной шубкой из натурального меха.

«Взгляд, когда ты стоишь, но на самом деле спишь!» — с юмором отметила актриса.

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