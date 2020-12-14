«В стиле бабушка на лавочке»: Стриженова вслед за Малининой показала, как модно носить платок

Еще Эмма Малинина в беседе с поклонниками говорила о том, что она часто появляется на публике в косынках. Этот аксессуар, по словам жены именитого музыканта, может добавить любому образу утонченности. В своем Instagram возлюбленная Александра Малинина поделилась секретом, как правильно повязывать платок на голову. Судя по всему, этот же стиль понравился и 52-летней Екатерине Стриженовой.

Она также появилась на публике с этим зимним аксессуаром, прикрыв копну густых волос. Не секрет, что ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале слывет первой модницей. Ее гардероб и стиль не раз хвалил сам историк моды Александр Васильев.

«Платок на голову, один из моих любимых аксессуаров. Завязать платок на голове в стиле бабушка на лавочке — это очень актуальная и модная фишка. По-английски этот способ носить платки так и называется — babushka. И стоит отметить: если сочетать такую «бабушкину косынку» с модными, современными вещами, яркими очками, курткой и стильной сумкой — может получиться интересный, весьма необычный образ. Мне часто прохожие на улице делают комплименты за мой стиль», — уточнила Малинина.

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