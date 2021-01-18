2 сезон шоу «Маска»: 14 участников и звездное жюри
Видео
«Загугли звезду»: Виталина Цымбалюк-Романовская - о прописке Джигарханяна, романе с Шаляпиным и настоящей…
Видео

«Безупречная»: Чехова в силуэтном платье похвасталась тонкой талией и внушительными бедрами

Телеведущая прилетела в Сочи.

«Безупречная»: Чехова в силуэтном платье похвасталась тонкой талией и внушительными бедрами
Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova

Анфиса Чехова любит отдыхать в теплых краях. В конце прошлого года она отдыхала на Мальдивах, а затем в Дубае. Теперь же решила побывать на юге России – в Сочи. В курортный город она прилетела накануне и уже успела побывать на светском мероприятии. Для выхода в свет Анфиса выбрала красное силуэтное платье, которое подчеркнуло ее тонкую талию и внушительные бедра. Снимками поделилась в своем Instagram.

«На сей раз Сочи прямо оооочень мне нра. Народу почти нет, мрачное, зловещее море, проливной дождь, теплый отель, душевные рестораны… Романтика», — написала Чехова.

Фанаты оценили ее образ и засыпали комплиментами.

«Безупречная! Ох, какая красотка! Как Вы красиво постройнели! Элегантно и дорого!», — писали пользователи Сети.

Смотрите также:

 

Тэги

Анфиса ЧеховаАнфиса Чехова последние новостиАнфиса Чехова фотомода и стиль