«Безупречная»: Чехова в силуэтном платье похвасталась тонкой талией и внушительными бедрами

Анфиса Чехова любит отдыхать в теплых краях. В конце прошлого года она отдыхала на Мальдивах, а затем в Дубае. Теперь же решила побывать на юге России – в Сочи. В курортный город она прилетела накануне и уже успела побывать на светском мероприятии. Для выхода в свет Анфиса выбрала красное силуэтное платье, которое подчеркнуло ее тонкую талию и внушительные бедра. Снимками поделилась в своем Instagram.

«На сей раз Сочи прямо оооочень мне нра. Народу почти нет, мрачное, зловещее море, проливной дождь, теплый отель, душевные рестораны… Романтика», — написала Чехова.

Фанаты оценили ее образ и засыпали комплиментами.

«Безупречная! Ох, какая красотка! Как Вы красиво постройнели! Элегантно и дорого!», — писали пользователи Сети.

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