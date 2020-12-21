«Сочная, терпкая, выдержанная»: обнаженная Анфиса Чехова в день рождения запечатлелась в ванне

Анфиса Чехова отмечает день рождения 21 декабря. Ей исполнилось 43 года. В честь личного праздника в своем Instagram она опубликовала откровенное фото. Обнаженная телеведущая позировала в ванне и рассуждала о прожитых годах.

«Я понимаю, что в погоне за молодостью мы упускаем самое главное, наслаждение нашей зрелостью! А она сочная, терпкая, выдержанная, чуть с горчинкой, но с таким дурманящим ароматом свободы, уверенности, мудрости, иронии, и самоуважения», — написала Чехова.

Фанаты поздравили Анфису с днем рождения.

«Много счастья и здоровья! Вы лучшая! Просто фантастическая!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что недавно Чехова изменила имидж. Она убрала свои длинные локоны и сделала каре. Такой прически у Анфисы не было последних 20 лет.

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