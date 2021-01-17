«Женщина имеет право называться женщиной»: Навка позировала в сетчатом платье фисташкового оттенка

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка – мама двух девочек. Старшей Александре, которая родилась в союзе с фигуристом Александром Жулиным, уже 20 лет. А младшую – Надежду она родила пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Ей всего шесть, но, несмотря на столь юный возраст, Надя уже штурмует призовые подиумы. Девочка занимается фигурным катанием, ходит на танцы и балет. А сама Татьяна на этот счет шутит: «яблоко от яблони».

В своем Instagram Татьяна решила порассуждать на тему семейных ценностей. Размышления она сопроводила снимком, на котором позировала в сетчатом платье фисташкового оттенка. Образ дополнила объемными серьгами и туфлями-лодочками оттенка фуксии.

«Все же хорошо, что в нашей стране семейные ценности — это семейные ценности, мужчина — это мужчина, а женщина имеет право называться женщиной!», — написала Навка.

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