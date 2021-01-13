Татьяна Навка отметилась в платье в пол с пайетками и белоснежной шубе на улицах Москвы

Татьяна Навка счастлива в браке с Дмитрием Песковым. Этот Новый год фигуристка отметила дома в кругу семьи. Она воспитывает шестилетнюю дочку Надежду. Также от первого брака у нее есть дочка Саша Жулина, которая учится в МГИМО. Во время новогодних каникул спортсменка успевала не только посвящать время семье, но и работать. Она представила публике свои ледовые шоу, чтобы порадовать детей и их родителей в непростое время.

Теперь Навка набирается сил перед тем, как приступить к новым проектам. 13 января в России отмечают старый Новый год. Спортсменка не забыла поздравить всех с этим праздником. В соцсети она поделилась кадром, на котором позирует в кабриолете в сверкающем платье в пол с пайетками. Наряд дополнила белоснежная шуба и голливудские локоны. Фото было сделано, когда снимались выступления звезд для новогодней ночи в центре Москвы.

«Волшебного вам вечера, чудесной ночи и прекрасного старого Нового Года! Пусть гармония, тепло, уют и благополучие процветают в ваших домах, сердцах, душах и умах!» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядела Татьяна. Многие были тронуты ее теплым поздравлением. «Танюша, вы роскошная женщина», «Вы очень красивая женщина!», «Волшебно и красиво!», «Вы здесь такая красивая», «Ну просто шикарная», «Просто зимняя фея», «Роскошную женщину не спрятать», — прокомментировали пост подписчики.