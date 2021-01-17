Бузова в объемном трендовом пуховике, как у Исинбаевой и Юдашкиной, прогулялась по Санкт-Петербургу

На днях Ольга Бузова вернулась с Мальдив, где встретила Новый год и провела отпуск вместе со своим возлюбленным Давой. Пока рэпер принимает участие в съемках шоу «Танцы со звездами», телеведущая решила навестить родителей в Санкт-Петербурге. Снимком с мамой она поделилась в своем Instagram.

«Время, проведенное с мамочкой, бесценно», — подписала кадр Бузова.

Для прогулки по родному городу самая известная девушка страны выбрала объемный короткий пуховик, который сейчас на пике популярности, черного цвета. Образ дополнила лосинами из экокожи и ботинками на грубой подошве. Ранее в подобных пуховиках на публике появлялись спортсменка Елена Исинбаева, бизнесвумен Марина Юдашкина и другие звезды.

Напомним, в канун Нового года Бузова и Дава выпустили очередной трек – «Снежинки». В клипе на эту песню снялись Яна Рудковская, Саша Плющенко и Филипп Киркоров.

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