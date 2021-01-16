«Яна — антигламур»: Рудковская посмеялась над своим новым образом

В конце прошлого года Ольга Бузова и Дава представили новый трек «Снежинки». В клипе на него снялись Филипп Киркоров и Яна Рудковская, которые по сюжету играли родителей певицы. Образом со съемок Яна поделилась в своем Instagram.

«Яна – антигламур. Привет из 90-х», — шутливо подписала Рудковская.

На снимке она позировала в халате, тапочках в соответствующей тем временам обстановке.

Напомним, что в начале января продюсер отметила свой день рождения. Популярной блондинке исполнилось 46 лет. А на днях они с Евгением Плющенко отметили очередную годовщину со дня знакомства. Пара узнала друг друга 14 лет назад.

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