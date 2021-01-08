«Роскошная Маша»: Распутина запечатлелась в шикарной шубе из дорогого меха карамельного оттенка

Недавно Маша Распутина рассказывала своим фанатам о своих вкусовых предпочтениях. Выяснилось, что популярная блондинка обожает брокколи, а мясо заменяет индейкой. Кроме того артистка активно занимается йогой и тибетской гимнастикой. А в Рождество Распутина порадовала фанатов в Instagram своим свежим фото, запечатлевшись у новогодней елки. Певица нарядилась в шикарную шубу из дорогого меха карамельного оттенка.

«Какая красавица! Маша огонь! Роскошная Маша!» — писали пользователи Сети.

Ранее в подобных шубах появлялись на публике и другие российские звезды. Среди них – мама четырех детей, актриса Екатерина Климова, а также ее коллега по цеху Елена Захарова. Кроме того, тренд на натуральный мех поддержала новоиспеченная жена Ильи Авербуха – Лиза Арзамасова.

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