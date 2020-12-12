«Прекрасная семья!»: Маша Распутина запечатлелась с младшей дочкой и вторым мужем

Мария, которой исполнилось в этом году 20 лет, выросла настоящей красавицей.

Певица Маша Распутина в Instagram поделилась фотографией со своей семьей. На снимке можно увидеть ее мужа бизнесмена и продюсера Виктора Захарова и младшую дочь Марию, которая уже переросла по росту мать и стала настоящей красоткой. В этом году девушке исполнилось 20 лет.

«Прекрасная семья!» «А где ваша старшая дочь Лида?» «Семья – это сила. Всех благ вам и удачи во всем», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что от первого мужа продюсера Владимира Ермакова у Маши Распутиной есть дочь Лида. В этом году ей исполнилось уже 35 лет.

Добавим, что настоящее имя Маши Распутиной Алла Агеева. После успешного окончания школы, где она училась без троек, будущая звезда отечественной сцены решила поступать в Кемеровский государственный университет культуры и искусств. На вступительных экзаменах она познакомилась с педагогом по вокалу из Тверского музыкального училища. Он предложил ей поступать в вуз этого города. До 1988 года она училась на дирижерско-хоровом отделении училища Твери, после чего началась ее музыкальная карьера.

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