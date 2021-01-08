«Наступило время»: Лопырева задала новый тренд, облачившись в твидовый костюм с меховыми манжетами

Наряды из твида были на пике популярности в сезоне осень-зима 2019-2020.

Твидовая ткань была популярна несколько сезонов подряд, но пик пришелся на сезон осень-зима 2019-2020. Именно тогда Chanel, Dolce & Gabbana, Givenchy, Louis Vuitton, Elisabetta Franchi и другие представляли целые коллекции вещей из твида в самом разном исполнении. Этой зимой к твиду решила присмотреться Виктория Лопырева, которая сейчас отдыхает в Дубае. Она выбрала костюм насыщенного розового оттенка с меховой отделкой на рукавах. Аутфит она дополнила бежевым топом, ярко-розовой сумкой и босоножками на шпильке в тон наряду.

«А в Дубае наступило время для твидовых костюмов», — написала Лопырева.

Новый образ блондинки пришелся по душе фанатам.

«Какой красивый костюм! Красивая! Классно!», — писали пользователи Сети.

Напомним, ранее стало известно, что Лопырева получила руководящую должность в одной из крупных российских ассоциаций.

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