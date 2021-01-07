«Вау»: Рудова в искрящемся белом платье блеснула округлой грудью

Наталья Рудова встретила новый год в Дубае. Блондинка наслаждается теплом и океаном в компании своей подруги Анастасии Решетовой и ее сына Ратмира. К слову, новогодние каникулы в Арабских Эмиратах решили провести и многие другие российские звезды, среди которых Лолита, Александр Ревва, Яна Кошкина.

Фанатам в Instagram Наталья показывает, как проходит ее отдых и делится собственными свежими снимками. На этот раз блондинка позировала в искрящемся белом платье, засветив округлую грудь.

«Вау! Красотка! Какая классная!», — писали пользователи Сети.

Напомним, летом прошлого года 37-летнюю Рудову заподозрили в беременности. Но позже она опровергла все слухи. К слову о личной жизни актриса предпочитает не говорить.

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