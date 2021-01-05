«Хороша Наташа»: Рудова в бикини оттенка кофе с молоком показала прелести фигуры на песчаном пляже

Новый год Наталья Рудова встретила в Дубае. На курорт она отправилась в компании своей подруги Анастасии Решетовой и ее сына Ратмира. Девушки весело проводят время, загорают и наслаждаются отдыхом, моментами которого делятся в своих Instagram.

Наталья, как всегда, порадовала фанатов откровенными снимками. На них блондинка позировала на песчаном берегу в бикини оттенка кофе с молоком, показав все прелести фигуры. Правда, некоторые подписчики решили, что Рудова находится в «интересном» положении.

«Хороша Наташа! Красотка! Красивая! Секси! Горячая девушка!», — писали пользователи Сети.

Напомним, что Дубай местом новогоднего отдыха выбрали и многие другие российские звезды. Среди них Александр Ревва с семьей, Лолита, Яна Кошкина.

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