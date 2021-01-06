«С наступающим Рождеством!»: Нетребко в меховой шапке и шубе оттенка кофе с молоком поздравила своих фанатов

Анна Нетребко с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго живет в Вене, а новогодние каникулы они решили провести в Москве. Праздник встретили в компании Валерия Сюткина и его семьи. Теперь же оперная дива с родными наслаждаются видами новогодней столицы и культурно-развлекательными мероприятиями. Так, они уже успели побывать на ледовом шоу Евгения Плющенко и в цирке братьев Запашных. А в канун Рождества Анна решила поздравить своих фанатов с праздником.

В своем Instagram Нетребко опубликовала снимок, на котором позировала в меховой шапке и шубе оттенка кофе с молоком. Такого же цвета артистка выбрала сумку и перчатки.

«С наступающим Рождеством!», — написала Нетребко.

Фанаты тоже поздравили оперную диву, пожелав ей счастья и здоровья.

«С Рождеством, дорогая Анна! Здоровья, любви, Божьей Благодати!», — писали пользователи Сети.

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