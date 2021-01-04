«Первый раз в жизни»: Анна Нетребко с семьей и друзьями прокатилась на русской тройке

Оперная дива Анна Нетребко за первые дни нового успела сменить несколько локаций. Вместе с семьей звезда побывала в Риге, затем переместилась в Москву, где посетила шоу Евгения Плющенко.

Накануне Анна Нетребко отправилась в невероятно атмосферное место в Калужской области. Всего в ста двадцати километрах от столицы расположен этнографический парк-музей «Этномир», гостям которого предлагаются самые разнообразные, традиционные русские зимние развлечения.

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Вместе с сыном, мужем и друзьями Анна Нетребко прокатилась на санях, запряженных тройкой лошадей. В жизни звезды это событие произошло впервые.

«Острый репортаж. В первый раз в жизни мы будем кататься на русской тройке. Вперед!» — рассказала на видео оперная дива.

Прогулка невероятно вдохновила звезду. Певица поделилась фрагментами, запечатлевшими детали прекрасного времяпрепровождения, в Instagram.

«Русская зима на русской тройке!» — подписала галерею фото и видео Анна Нетребко.

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