«Русалочка»: 43-летняя Орлова в ярком бикини обнажила роскошные бедра

Новогодние каникулы Ольга Орлова решила провести в Дубае. Туда она отправилась в компании своего возлюбленного, которого скрывает от публики. Известно только, что мужчину зовут Валерий и он старше 43-летней телеведущей на десять лет. В ноябре прошлого года стало известно, что пара решила жить вместе.

В своем Instagram Ольга поделилась снимком, на котором позировала в ярком бикини, блеснув идеальной фигурой. Фанаты оценили форму телеведущей.

«Русалочка! Красотка! Закрывать ничего не надо, все отлично!», — писали пользователи Сети.

Напомним, что у Орловой есть взрослый сын Артем от Александра Карманова, с которым экс-солистка «Блестящих» была в браке в начале 2000-х годов. В этом году Артему исполнится 20 лет.

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