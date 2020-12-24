Зимнее очарование: Ольга Орлова выбрала платье для новогодней ночи

В этом году пайетки были на пике популярности. Звезды выбирали наряды с этими декоративными элементами на все случаи жизни – съемки, красные дорожки, фотосессии. Модные эксперты утверждают, что такими же популярными они будут и в наступающем году. Вероятно, об этом уже знает и Ольга Орлова. В своем Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в небесно-голубом платье, усыпанном пайетками. Фасон наряда позволил ей показать одно плечо и подчеркнуть талию ремнем.

«Кто в чем Новый год встречает?! Какого цвета платье?!» — поинтересовалась Орлова у подписчиков.

Они же, в свою очередь, похвалили Ольгу за выбор наряда.

«Красивая! Шикарное платье! Потрясающее платье!» — писали пользователи Сети.

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