В зимней сказке: Рудковская в платье с многоярусными воланами позировала в заснеженном саду

С наступлением нового года Яна Рудковская отмечает два праздника подряд – второй из которых ее день рождения. В наступившем году одной из самых популярных блондинок современности исполнилось 46 лет. С днем рождения ее поздравили многие звезды шоу-бизнеса и, конечно же, самые родные, которые засыпали подарками от дорогих ювелирных брендов и модных домов.

В своем Instagram Рудковская поделилась снимками, на которых позировала в платье в пол с многоярусными воланами в зимнем саду. Поверх она предусмотрительно накинула теплую накидку.

«Лесная золушка! Как сказочно! Снежная королева», — писали пользователи Сети.

больше по теме Рудковская в приталенном мини-платье прокатилась на коньках с мужем и сыном Накануне блондинка отметила свое 46-летие.

Напомним, в прошлом году Рудковская в четвертый раз стала мамой. Сына Арсения выносила суррогатная мать.

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