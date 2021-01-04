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В зимней сказке: Рудковская в платье с многоярусными воланами позировала в заснеженном саду

На днях блондинка отметила свое 46-летие.

В зимней сказке: Рудковская в платье с многоярусными воланами позировала в заснеженном саду
Яна Рудковская. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

С наступлением нового года Яна Рудковская отмечает два праздника подряд – второй из которых ее день рождения. В наступившем году одной из самых популярных блондинок современности исполнилось 46 лет. С днем рождения ее поздравили многие звезды шоу-бизнеса и, конечно же, самые родные, которые засыпали подарками от дорогих ювелирных брендов и модных домов.

В своем Instagram Рудковская поделилась снимками, на которых позировала в платье в пол с многоярусными воланами в зимнем саду. Поверх она предусмотрительно накинула теплую накидку.

«Лесная золушка! Как сказочно! Снежная королева», — писали пользователи Сети.

Напомним, в прошлом году Рудковская в четвертый раз стала мамой. Сына Арсения выносила суррогатная мать.

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