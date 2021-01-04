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Светится от счастья: замужняя Арзамасова запечатлелась в вязаном свитере и замшевых ботфортах

В конце прошлого года актриса стала женой Ильи Авербуха.

Светится от счастья: замужняя Арзамасова запечатлелась в вязаном свитере и замшевых ботфортах
Лиза Арзамасова. Фото: instagram.com/liza_arzamasova

Популярность Лизе Арзамасовой принесла роль в сериале «Папины дочки», который вышел на экраны в 2007 году. Со своим будущим мужем – Ильей Авербухом актриса познакомилась также много лет назад и только в прошлом году они стали мужем и женой. Тайную свадебную церемонию провели в присутствии самых близких в конце декабря.

В новый год пара отправилась в Сочи, где Авербух задействован в постановках ледовых шоу с самыми именитыми фигуристами. Лиза тем временем наслаждается отдыхом и примеряет разные образы. Результатами делится в своем Instagram. На этот раз она отдала предпочтение серому, выбрав вязаный джемпер и замшевые ботфорты.

«Красивая! Вы чудесны! Очень красивая!» — писали пользователи Сети.

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