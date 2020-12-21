Уровень секретности: Лиза Арзамасова скрывала от друзей готовящуюся свадьбу

20 декабря стало известно о состоявшейся свадьбе звезды фигурного катания Ильи Авербуха и молодой актрисы Лизы Арзамасовой. Влюбленные обставили торжество очень скромно и постарались скрыть подготовку к этому событию от общественности. Уровень секретности был такой, что даже друзья невесты не знали о том, когда же мужчина поведет девушку в загс.

Приятель и коллега актрисы Анатолий Руденко признался журналистам, что узнал о свадьбе Арзамасовой из прессы. Отыграв совместный спектакль 18 декабря, Лиза не сообщила товарищу о готовящемся радостном событии в своей жизни. Хотя ранее на репетиции она призналась ему, что встречается с Авербухом, в то время как для публики это была тайна.

Тем не менее, Руденко не в обиде на подругу и считает, что она нашла себе прекрасную пару.

«Они как будто из другого времени! Такая любовь была у людей раньше, — цитирует актера Пятый канал. — У них какой-то такой творческий тандем, они друг друга поддерживают именно в своих желаниях, свершениях. Поэтому здесь, мне кажется, абсолютно два гениальных творца нашли друг друга и связали свои судьбы».

Напомним, что незадолго до свадьбы Арзамасова трогательно поздравила своего жениха с днем рождения.

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