Обошла Меган Маркл: Кейт Миддлтон признана главным модным авторитетом

Кейт Миддлтон всегда выглядит идеально, а теперь ее гардероб принес ей титул главного модного авторитета. Исследование было проведено компанией Love the Sales. В этом рейтинге будущая королева обошла Меган Маркл, которая стала второй, и телеведущую Холли Уиллоуби, замкнувшую тройку лучших.

Безоговорочным лидером стало платье Кейт с цветочным принтом бренда Faithfull The Brand. В нем она появилась в детском хосписе The Nook в Норфолке летом прошлого года. После этого продажи бренда выросли на 112 процентов, а платье раскупили менее чем за 24 часа. Об этом пишет Womanandhome.com.

Некоторые эксперты утверждают, что на вершине рейтинга должна была быть Меган Маркл. Ведь каждый раз, когда герцогиня Сассекская появлялась на публике в той или иной вещи, ее раскупали за считанные часы. Так, например, в 2018 году она надела полосатое платье Altuzarra, которое было распродано в течение дня.

А сумку через плечо шотландского бренда Strathberry разобрали всего за несколько минут, при этом список ожидания составил более чем 3000 человек. Но с момента переезда Маркл в США, она посещала меньше публичных мероприятий. Именно поэтому в минувшем году ей не удалось подняться на вершину рейтинга.

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