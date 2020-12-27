«Консервативная и практичная»: девять лучших образов Кейт Миддлтон в 2020 году

Британцы считают Кейт Миддлтон эталоном красоты и стиля. Неудивительно, что каждый ее выход в свет модные эксперты разбирают от и до. А поклонники тут же «сметают» из магазинов такие же клатчи, рубашки, платья и туфли. Эксперт портала Teleprogramma.pro, дизайнер Сергей Никулин считает, что каждый ее образ – это на 100 процентов продуманный маркетинговый ход.

«Чтобы понимать или любить британскую моду, нужно родиться с этим менталитетом. Поэтому с позиции русского человека могу охарактеризовать ее так: консервативная, практичная, минималистичная. Кейт является ярким представителем самых «глубоких» традиций старого света. Для себя отмечаю, что ее образ всегда имеет нотки той страны, на дипломатических встречах на которых она присутствует. Конечно же, нельзя не провести аналогии с принцессой Дианой… Кейт, как и она, очень женственная в своих нарядах», — сказал Никулин.

Предлагаем вспомнить самые яркие и запоминающиеся образы герцогини Кембриджской, в которых она появлялась на публике в уходящем году.

В январе 2020 года Кейт Миддлтон пришла на прием в Букингемском дворец в ярко-красном блестящем платье с шифоновой юбкой и ажурными рукавами. Образ был дополнен лодочками на шпильке и клатчем в тон.

В феврале Кейт Миддлтон в роскошном белом платье с декольте с золотистым принтом блистала на церемонии вручения премии EE British Academy Film Awards в Лондоне. Золотистый клатч дополнил наряд.

Во время визита в Дублин в марте 2020-го, где герцоги Кембриджские провели ряд встреч с представителями бизнеса, культуры и искусства, Кейт появилась на публике в изумрудном переливающемся платье с воланами на юбке и рукавах. Черные лодочки и золотистый клатч завершили ее образ.

Там же, в Дублине принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили еще одно мероприятие, в рамках которого встретились с артистами, молодежью и волонтерами. Пожонглировать мячиками будущая королева решила в зеленом приталенном платье с белым рисунком. Талию подчеркнула широким поясом, в тон которому были и замшевые сапоги.

Детский хоспис The Nook во Фрамлингеме Кейт посетила в конце июня. Для визита она выбрала легкое летнее платье с цветочным принтом и босоножки на танкетке. Там герцогиня встретилась с персоналом и приняла участие в посадке растений.

Белоснежное приталенное платье с черными пуговицами и серебристые туфли на шпильке — в таком наряде Миддлтон провела акцию в Шеффилде в начале августа. Она решила поддержать уязвимые семьи в Великобритании, собрав помощь от 19 брендов, а это более 10 тысяч самых разных товаров.

В сентябре Кейт Миддлтон и принц Уильям решили встретиться с бизнесменами Лондона. Они лично посетили одну из популярных пекарен, где сами испекли булочки. Герцогиня была просто неотразима в роскошном красном платье с цветочным принтом и белым воротником, которое дополнила бежевыми туфлями.

Для встречи со студентами университета в Дерби в начале октября Миддлтон облачилась в пальто с накладными карманами и принтом «гусиная лапка», который уже много сезонов пользуется особой популярностью среди всех модниц. Черные классические брюки и светло-голубой джемпер завершили образ.

В декабре герцоги Кембриджские отправились в трехдневное турне по Великобритании на королевском поезде. На одой из станций — в Кардиффе — Кейт произвела настоящий фурор, когда появилась в приталенном красном пальто Alexander McQueen, сшитом на заказ, а также шарфе и юбке со своим любимым принтом – тартан.

«Наряды Кейт — это на 100 процентов коммерчески продуманные маркетинговые наряды. Поэтому она не может не нравиться, да и не идти ей они просто не могут. Ведь в ее образе продуманно все, от цвета лака для ногтей до высоты каблука», — сказал Никулин.

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Справка Teleprogramma.pro

Сергей Никулин – выпускник факультета дизайна костюма МХПИ. Создает стильные образы для важных мероприятий и фотосессий. В ноябре 2019 его работы были на выставке в Гостином дворе.

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