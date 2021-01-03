«Бомбическая»: Костенко блеснула округлыми бедрами в леопардовом боди на пляже

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов улетели на Мальдивы задолго до Нового года. Визит на острова случился как раз после того, как Дмитрий Тарасов покинул ряды казанского футбольного клуба. Новый год семья встретила там же, на Мальдивах.

В своем Instagram Настя делится моментами отдыха, не забывая хвастаться своей фигурой. На этот раз телеведущая запечатлелась в леопардовом боди, блеснув округлыми бедрами.

«Бомбическая! Шикарная!» — писали пользователи Сети.

больше по теме Костенко нарядилась в цветочное бикини, похваставшись стройностью Модель с семьей отдыхает на Мальдивах.

Напомним, что карьеру ведущей Костенко начала осенью прошлого года на казанском телевидении. Ей доверили вести программу о хоккее. Тем временем Анастасия еще получает образование в сфере журналистики. Она учится в «Высшей школе Останкино».

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