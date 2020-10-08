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«Крайне нелепо»: Анастасия Костенко в белоснежном наряде нарвалась на критику стилиста

Имиджмейкер Руслан Громов оценил look модели.

«Крайне нелепо»: Анастасия Костенко в белоснежном наряде нарвалась на критику стилиста
Анастасия Костенко. Фото: instagram.com/kostenko.94/

Модель Анастасия Костенко воспитывает двоих детей от футболиста Дмитрия Тарасова. Девушка успевает не только заниматься материнством и наряжать девочек, но и следить за собой. Она регулярно демонстрирует свои аутфиты. Тем более что появился хороший повод: инстадива стала телеведущей «Ак Барс Шоу».

Очередной публикацией Костенко стала фотография с мужем. Девушка позировала в объятиях супруга в белоснежном наряде и лодочках в тон. Мы обратились за модной оценкой образа к стилисту Руслану Громову. И эксперт оказался весьма категоричен.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко.
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко. Фото: instagram.com/kostenko.94/

«Образ, в котором мы можем наблюдать на этой фотографии Анастасию Костенко, — антитренд. Если белый пиджак смотрится еще вполне адекватно, то юбка и бежевые капроновые колготки выглядят крайне несовременно, и я бы даже сказал, нелепо», — отметил стилист.

Справка Teleprogramma.pro: Руслан Громов — профессиональный стилист. Руслан шесть лет проучился в школе искусств, закончил ряд учебных заведений по стилистике. На сегодняшний день является российским fashion-колумнистом и фотопродюсером. В прошлом работал в качестве стилиста со многими звездами шоу-бизнеса.

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