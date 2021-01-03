«Секси»: 51-летняя Бледанс блеснула эффектной грудью в асимметричном мерцающем платье

В канун нового года Эвелина Бледанс вместе со своим восьмилетним сыном Семеном отправилась на юг России. Именно там актриса решила провести праздничные каникулы. Тем временем, в своем Instagram она призналась, что уже скучает по съемкам и поделилась весьма откровенным видеороликом. На кадрах 51-летняя Эвелина позировала в серебристом мерцающем асимметричном платье, эффектно блеснув выдающимися формами.

«Как, оказывается, я безумно скучаю по овациям зала. Почаще бы!» — написала Бледанс.

Фанатов впечатлил наряд Эвелины.

«Секси, красотка! Супер! Вы пушка!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что перед новым годом актриса работала сразу в двух проектах. Она появлялась на съемочной площадке фильма «Сестрички» и сериала «Стриптиз». В последнем также снимается актер Игорь Лифанов.

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