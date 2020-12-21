«Богиня»: 51-летняя Эвелина Бледанс позировала в прозрачном пеньюаре

Летом этого года Эвелина Бледанс похвасталась, что купила квартиру в Москве. Эта столичная жилплощадь стала для нее первой. Актриса планирует, что в будущем там будет жить ее подрастающий сын Семен. Сейчас же они проживают в Подмосковье.
В своем Instagram теледива показала, как встречает утро. Актриса позировала в прозрачном кремовом пеньюаре с белыми кружевами. Фанаты оценили ее образ.
«Богиня! Классная! Какая красивая! Просто шикарная!» — писали пользователи Сети.
Сейчас актриса принимает участие в съемках комедийного сериала «Стриптиз», где вместе с ней также снимаются Игорь Лифанов, Наталия Медведева, Юлия Михалкова и другие. Съемки проекта начались буквально несколько дней назад.
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