«Глаз не отвести»: Боня не смогла скрыть выдающуюся грудь в ажурном топе

В конце прошлого года Виктория Боня отметила свой 41-й день рождения. Причем, с весьма солидным размахом. Сначала она устроила вечеринку в Дубае, а затем – ужин с журналистами и гостями в одном из дорогих ресторанов Москвы. После этого телеведущая вновь улетела в Европу, где живет в основное время.

В своем Instagram Боня рассказывает фанатам свои бьюти-секреты. Рассказы сопровождает соответствующим фото и видео. На этот раз Вика показала, как делать макияж от топовых звезд. Фотосессию с результатом экс-участница «Дома-2» также опубликовала в личном профиле. На кадрах звезда телестройки позировала в белом жакете и такого же оттенка кружевном топе, который не смог скрыть внушительный бюст блондинки.

«Глаз не отвести! Как всегда прекрасна! Шикарная!» — писали пользователи Сети.

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