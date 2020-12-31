Виктория Боня блеснула пышной грудью, облачившись в короткий топ и объемный пуховик

Недавно Виктория Боня отметила свой 41-й день рождения. И как положено звезде, с большим размахом. Сначала была вечеринка в Дубае, а после званый ужин в Москве. После этого телеведущая вновь уехала в Монако, где проживает последние несколько лет.

В своем Instagram Боня поделилась снимком, на котором позировала в объемном пуховике черного цвета. Этот вариант зимней одежды очень популярен среди всех модниц. Причем, пуховик она надела поверх короткого топа, не забыв в очередной раз блеснуть прелестями своей фигуры – пышной грудью и плоским животом.

Напомним, ранее тренд на объемные пуховики поддержали многие российские звезды. Среди них были Валерия, Марина Юдашкина, Ирина Безрукова и другие.

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