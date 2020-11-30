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«Последний день осени»: Стриженова запечатлела двухлетнего внука на улице за игрой на барабанах

Телеведущая решила показать, чем любит заниматься наследник ее старшей дочери. Поклонники поразились тому, как мальчик похож на дедушку.

«Последний день осени»: Стриженова запечатлела двухлетнего внука на улице за игрой на барабанах
Екатерина и Александров Стриженовы с внуком. Фото: instagram.com/strizhenovae/

Екатерина и Александр Стриженовы являются одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Одно время артистка блистала в кино, но теперь она ведет несколько телепередач, включая «Доброе утро». Зачастую на работе телеведущая пересекается со своим мужем. Вместе они посещают и светские мероприятия. У пары есть дочери: Анастасия и Саша. Старшая из них подарила им внука Петра в 2018 году.

Екатерина не скрывает, что любит нянчиться с малышом. Он часто гостит у бабушки дома. Еще год назад телеведущая заметила, что мальчика тянет к музыке. Сначала малыш всех будил, играя на игрушечной дудочке. Потом ему дали попробовать поиграть на барабанах. В итоге теперь у него есть игрушечная барабанная установка. 30 ноября Стриженова подловила внука на улице. Он стоял в джинсах и толстовке, орудую барабанными палочками.

«Последний день осени — завтра зима! Барабанами отгоняем хворь и поднимаем настроение! Одна проблема — Петя Петрович никак не хочет носить куртку, может, мы не одни и у кого-то есть совет на этот случай? Даже не знаю, как нам преодолеть эту нелюбовь?!» — написала звезда.

Поклонники восхитились малышом и отметили, что он растет копией дедушки. Многие отметили, что двухлетний мальчик имеет музыкальный слух. «Только уезжать в теплые страны жить. Где нет курток, Петр Петрович диво, как хорош!!», «Проблема. Надо его подкупить, что он любит, — конфетка, печенька, и договариваться», «Может у гениев свои привычки, ну хорош ведь», «Добрый вечер, Екатерина. Мы выход нашли — дутый жилет, вроде, прокатило», — прокомментировали пост подписчики.

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