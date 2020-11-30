«Последний день осени»: Стриженова запечатлела двухлетнего внука на улице за игрой на барабанах

Екатерина и Александр Стриженовы являются одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Одно время артистка блистала в кино, но теперь она ведет несколько телепередач, включая «Доброе утро». Зачастую на работе телеведущая пересекается со своим мужем. Вместе они посещают и светские мероприятия. У пары есть дочери: Анастасия и Саша. Старшая из них подарила им внука Петра в 2018 году.

Екатерина не скрывает, что любит нянчиться с малышом. Он часто гостит у бабушки дома. Еще год назад телеведущая заметила, что мальчика тянет к музыке. Сначала малыш всех будил, играя на игрушечной дудочке. Потом ему дали попробовать поиграть на барабанах. В итоге теперь у него есть игрушечная барабанная установка. 30 ноября Стриженова подловила внука на улице. Он стоял в джинсах и толстовке, орудую барабанными палочками.

«Последний день осени — завтра зима! Барабанами отгоняем хворь и поднимаем настроение! Одна проблема — Петя Петрович никак не хочет носить куртку, может, мы не одни и у кого-то есть совет на этот случай? Даже не знаю, как нам преодолеть эту нелюбовь?!» — написала звезда.

Поклонники восхитились малышом и отметили, что он растет копией дедушки. Многие отметили, что двухлетний мальчик имеет музыкальный слух. «Только уезжать в теплые страны жить. Где нет курток, Петр Петрович диво, как хорош!!», «Проблема. Надо его подкупить, что он любит, — конфетка, печенька, и договариваться», «Может у гениев свои привычки, ну хорош ведь», «Добрый вечер, Екатерина. Мы выход нашли — дутый жилет, вроде, прокатило», — прокомментировали пост подписчики.

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