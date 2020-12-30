Ходченкова в атласной блузке и брюках-дудочках появилась на новогоднем ужине

Светлана Ходченкова в скором времени отметит 38-летие. Не так давно ее признали лучшей актрисой десятилетия. Девушка имеет в своей копилке десятки фильмов, но при этом в личной жизни ее преследуют неудачи. После развода с Владимиром Яглычем и расставания с бизнесменом Георгием Петришиным она предпочитает не говорить о своих отношениях с мужчинами.

В этом году Светлана не только ездила на съемки, но часто оказывалась на светских раутах. В канун Нового года она посетила очередной ужин, организованный компанией Bvlgari. Актриса для такого случая выбрала необычный образ. Вместо платья она облачилась в укороченную блузку с рукавами-фонариками цвета фуксия и брюки-дудочки. Наряд девушка дополнила босоножками и локонами с объемной укладкой.

На новогоднем ужине она не только попробовала изысканные блюда, но и пообщалась с другими звездными гостями: Аглаей Тарасовой, Машей Федоровой, Марией Миногаровой и другими селебрити.

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