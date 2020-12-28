«Простить и понять»: Ходченкова запечатлелась в постели, сверкнув фиолетовым бельем

Светлана Ходченкова поделилась с подписчиками кадром из кровати, застеленной шелковым фиолетовым бельем. Актриса запечатлелась на камеру в отражении зеркального потолка.

«Интересненько», — тут же прокомментировала фото в микроблоге звезды ее коллега Юлия Снигирь. «Простить и понять», — ответила ей Ходченкова.

Судя по всему, Светлана решила поиграть со своей аудиторий и привлечь внимание к своей страничке, ведь в stories Instagram она опубликовала то же фото, объяснив, что показывает его для комментариев фолловеров. И это, стоит заметить, актрисе удалось – ее аккаунт тут же заполнился посланиями от почитателей. Кто-то восторгался снимком, а кто-то все-таки заметил, что на фото видно несколько мужских ног. Да и хештег под снимком #shootingtime (по-русски — «время съемки») все-таки намекал на то, что блондинка просто сняла процесс работы над новым фильмом.

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