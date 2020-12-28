Наталья Фриске в комбинезоне-бюстье и «золотом» жакете провела вечер с подругами

Жанна Фриске ушла из жизни пять лет назад. Девушка боролась с онкологией, но победить недуг не смогла. У нее остался сын Платон, о котором теперь заботится Дмитрий Шепелев, который был гражданским мужем артистки. У него разладились отношения с родителями певицы, поэтому они не видят внука. Скучает по мальчику и его тетя. Сестра Жанны Наталья одно время тоже пела в группе «Блестящие», но потом ушла из шоу-бизнеса. Девушка работает в салоне красоты на окраине столицы.

больше по теме «Каникулы»: Шепелев впервые за долгое время показал подросшего сына от Фриске и возлюбленную на Мальдивах Вместе с Тулуповой и ее дочкой они отправились в отпуск.

Некоторое время назад Наталья устроила экскурсию по квартире Жанны. Там ничего не изменилось после смерти певицы. Родственники лишь протирают пыль с полок прибираются там время от времени. Девушка очень похожа на сестру, что ей регулярно говорят подписчики. Накануне она решила развеяться с подругами и отправилась в ресторан. Наталья облачилась в черный комбинезон-бюстье и жакет с золотыми пайетками.

«Вчера был прекрасный вечер с моими любимыми Кирой, Мариной, Сашей проводили старый год, и теперь с нетерпением ждем Новый 2021 год. Всех с наступающими годом, и пусть все желания исполняются», — написала она.

Поклонники вновь восхитились красотой сестры Жанны и одарили ее комплиментами. «Кошечка моя красивая», «Какие все золотые! Блеск! Глаз не оторвать», «Блеск, хорошо, что вы радуетесь», «Очень красивая, лицо и фигура, как у сестры», «Как же вы похожи», — стали комментировать пост подписчики.

Смотрите также: