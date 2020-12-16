«Не был готов»: Дмитрий Шепелев заговорил о трудных вопросах, которые ему задает сын Платон

Телеведущий признался, что ребенок часто ставит его в тупик.

Известный шоумен Дмитрий Шепелев после смерти своей возлюбленной Жанны Фриске один воспитывает их общего с певицей сына Платона.

Правда, не так давно у мальчика появилась мачеха в виде новой избранницы Шепелева Екатерины Тулуповой, но все же большую часть забот о семилетнем наследнике Дмитрий по-прежнему берет на себя.



Телеведущий рассказал в Instagram, что ведет дневник, куда записывает все, что связано с взрослением Платона. Молодой отец фиксирует значимые события, успехи и неудачи мальчика, какие-то забавные моменты из его жизни. Не так давно в дневнике появились вопросы, которые Платон задает своему отцу.

Дмитрий Шепелев признался, что формулировки у мальчика довольно сложные, и он часто не знает, как объяснить ему тот или иной момент. Судя по всему, Платон увлекается зарубежным роком.

«Вот топ самых смешных вопросов, к которым я не был готов. Все они около музыкальные», — поделился телеведущий в Instagram.

Платона, в частности интересует, будет ли у него с возрастом голос хриплым, как у Курта Кобейна, темные ли подмышки у Фредди Меркури и не супруги ли Элтон и Джон.

Подписчики Дмитрия Шепелева умилились вопросам семилетнего мальчика, они спрашивают у телезвезды, что он ответил сыну. Пока Дмитрий вопросы фанатов оставляет без внимания.

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