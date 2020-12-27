Классический черный: Рудковская отдала предпочтение платью из гипюра с полупрозрачными рукавами

Недавно Яна Рудковская показывала, как украсила свой особняк к Новому году. Теперь же все свои силы звездная блондинка бросила на организацию предстоящего ледового шоу, постановкой которого занимался ее муж Евгений Плющенко, а в нескольких партиях выходит на лед и семилетний сын Саша. Тем не менее, Рудковская нашла время, чтобы передохнуть у теплого камина.

В своем Instagram Яна поделилась снимками, на которых позировала у огня. Она выбрала черное платье длины мини из гипюра с длинными полупрозрачными рукавами, которое подчеркнуло ее фигуру.

«Пламя выглядит совсем как настоящее, передавая необыкновенную атмосферу уюта живого огня, но при этом не обжигает. А еще он отлично заряжает новогодним настроением!» — написала Рудковская.

Накануне младшему сыну Яны и Евгения исполнилось три месяца. Мальчика, которого назвали Арсением выносила суррогатная мать.

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