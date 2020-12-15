«Красота в деталях»: Яна Рудковская показала, как украшает гостевой дом и особняк к Новому году

Светская львица наняла декораторов, чтобы украсить несколько елок, а также семейное гнездо.

Яна Рудковская не скрывает, что ей нравится не только хорошо выглядеть, но и покупать люксовые наряды. По словам продюсера, такие покупки она считает удачной инвестицией. Более того, ее подопечными является Дима Билан, Юлиана Караулова и другие звезды, поэтому светская львица уже скопила целое состояние. Не удивительно, что она живет в просторном особняке с Евгением Плющенко и сыном Сашей. А минувшей осенью суррогатная мать родила им второго наследника — Арсения.

Как известно, Яна давно ведет свою рубрику «завтраки» в соцсети. Она обожает красиво сервировать стол. К Новому году блондинка всегда украшает особняк. На этот раз она начала с гостевого дома, где поставила высокую елку.

«Практически разгромили дом, но зато какой будет красивый камин, невероятный. А теперь та-дам-дам, и я такая с ветками», — отметила жена Плющенко.

Затем она прошла в гостиную, где декораторы начали наряжать елку. Она показа множество коробок с игрушками. Как оказалось, они уже успели сделать что-то, что не понравилось светской львице, поэтому работникам пришлось все переделать.

«И я как обычно с идеями, замечаниями», — призналась звезда. «Ну что, исправляем? Этого немножко. Это всего лишь начало!» — похвасталась она.

Яна показала не только комнату, где на всех поверхностях были размещены статуэтки и вазы с елочными ветками, но и большой стол, на котором появилась золотая посуда, канделябры и свечи. «Красота в деталях», — заявила продюсер.

Смотрите также: