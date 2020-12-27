Для теплой зимы: 47-летняя Высоцкая нашла альтернативу шубам и пуховикам

Однако такой наряд едва ли подойдет для сильных морозов.

Возлюбленная 83-летнего режиссера Андрея Кончаловского нашла альтернативу дутым пуховикам и шубам. Юлия Высоцкая пополнила свой гардероб песочным пальто. Под него ведущая программы «Едим дома» надела теплый свитер, не забыв о кожаных перчатках, плотных черных колготках и полусапожках на плоской подошве. Такой наряд без преувеличения можно назвать европейским. Однако он едва ли подойдет для наших русских морозов и холодах при минус двадцать градусов. Но в теплую зимнюю погоду такой лук вполне имеет место быть.

Ранее жена музыканта Никиты Преснякова — 23-летняя Алена Краснова — хвасталась своим зимним комбинезоном с меховым капюшоном. В таком наряде, как говорит модель, она вполне могла бы поехать на горнолыжный курорт. Многие в этом сезоне прикупили шубы «Чебурашки». Этот тренд как нынешнего 2020 года, так и будущего 21-го.

В одном из своих интервью Юлия Высоцкая призналась, что в ее гардеробе преобладает базовая одежда: водолазки, брюки, свитшоты, футболки и джинсы. Кроме того, у актрисы есть платья для торжественных случаев и кинофестивалей.

Смотрите также: