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Высоцкая советует к Новому году: салат из пекинской капусты и крабовых палочек

Закуска готовится просто и смотрится на столе празднично.

Высоцкая советует к Новому году: салат из пекинской капусты и крабовых палочек
Юлия Высоцкая. Фото: Global look press

Юлия Высоцкая на своем кулинарном сайте «Едим дома!» поделилась рецептами блюд, которые она советует приготовить на Новый год. Этот салат – в их числе. Утверждается, что эта закуска «всегда пользуется популярностью у гостей». Она аппетитно выглядит и имеет интересный вкус, который нравится многим.

Салат с крабовыми палочками.
Салат с крабовыми палочками. Кадр из шоу
«Позитивная кухня»/ youtu.be/7hH6pAzgW1U

Ингредиенты на 8 порций: 300 граммов китайской капусты, 200 граммов креветок, 300 граммов крабовых палочек, 300 граммов консервированных ананасов, майонез, соль и перец.

Капусту нарезать соломкой, креветки сварить, палочки нарубить кубиками. Все смешать с ананасами, заправить майонезом, солью и перцем по вкусу. Готово! При подаче украсить зеленью.

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