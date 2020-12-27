Мастерица: 47-летнюю Высоцкую в платье с алым горошком застали на кухне с апельсинами в руках

Юлия ведет свою авторскую кулинарную программу «Едим дома». Бывает, что со съемок телеведущая приносит домой для мужа оставшиеся блюда. Все то, что не успела «растащить» съемочная группа.

В беседе с поклонниками Юлия Высоцкая как-то призналась, что время от времени приносит домой для мужа те блюда, которые она сама готовила на программе «Едим дома». Однако иногда съемочная группа успевает «растащить» все самое вкусненькое. Примечательно, что телеведущая редко угощается своими же фирменными деликатесами. Юлия тщательно следит за фигурой, не позволяя себе перекусов. Как говорит актриса, у хорошей хозяйки на кухне всегда должно бы качественное масло и свежий хлеб, а также вино. Отправляясь в гости, Высоцкая обязательно берет с собой этот выдержанный напиток из собственных погребов.

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На фан-страничке Юлии Высоцкой появилось ее редкое фото, на котором телеведущая позировала в платье с алым горошком. Актрису запечатлели на кухне, в тот момент, когда она мыла апельсины под проточной водой. Судя по улыбке возлюбленной 83-летнего режиссера Андрея Кончаловского в этот момент ее застигли врасплох. Не секрет, что Юлия умеет вкусно готовить и любит принимать дома гостей, устраивая званые вечера.

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