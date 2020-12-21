Сочно и празднично: Высоцкая рассказала, как вкусно запечь курочку с ананасами

Также на фаршировку птицы пойдут овощи и рис.

Юлия Высоцкая в своем проекте «Едим дома!» рассказала, как приготовить курицу в духовке, которая смотрится на столе очень празднично. Отличная идея для новогоднего стола!

Ингредиенты: курица, банка консервированных ананасов, 2 болгарских перца, 120 граммов риса, 3 стебля зеленого лука, 2 столовые ложки оливкового масла, паприка копченая, соль, черный перец по вкусу.

Отварить рис, болгарский перец очистить от семечек и перегородок, порубить на кубики, нашинковать лук. Перец поджарить на оливковом масле, смешать с ананасами, луком, рисом. Приправить на свой вкус.

Курицу обмыть и обсушить салфеткой, натереть солью, перцем, паприкой снаружи и внутри. Положить внутрь начинку, зашить кулинарной нитью, ножки связать, полить оливковым маслом.

Разогреть духовку до 180 градусов, поставить курицу запекаться. Готовить около 1,5 часов, в завершении установить функцию гриля, чтобы образовалась аппетитная корочка. Чтобы курочка получилась сочной и особенно вкусной, необходимо периодически поливать ее образовавшимся соком.

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